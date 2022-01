Svezia | misteriosi droni in volo su centrali nucleari e Parlamento

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 gennaio 2022) C’è preoccupazione inperche nei giorni scorsi hanno sorvolato tre, due aeroporti e siti istituzionali come ile le sedi del governo. I servizi di sicurezza Sapo hanno aperto un’indagine, mentre polizia e guardia costiera sono impegnate in ricerche sulle isolette e il mare vicino Stoccolma, riferisce la Bbc. Per ora le autorità svedesi non hanno fatto speculazioni sui responsabili, ma gli avvistamenti coincidono con l’accresciuta allerta militare per le tensioni fra Russia e Occidente sul’Ucraina. L’ultimo avvistamento risale a ieri sera, quando un drone ha sorvolato l’impianto nucleare di Forsmark, dopo che altri erano stati visti sulledi Ringhals e Oskarshamn. Secondo il sito del quotidiano ...