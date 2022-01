Sorpasso dell’auto elettrica sul diesel in Ue Ma le batterie…

Leggi su formiche

(Di martedì 18 gennaio 2022) A dicembre 2021 le vendite di auto elettriche nel mercato europeo hanno sorpassato per la prima volta quelle dei veicoli a. I calcoli sono dell’analista Mattias Schmidt (via il Financial Times) e rivelano che un quinto delle nuove auto immatricolate nel Vecchio Continente sono completamente elettriche, contro il 19% di quelle a, ibridi inclusi. Il dato è perfettamente in linea con il riorientamento verde del comparto automotive, che è diventato globale a fine 2021 con la conversione tardiva ma decisa del gruppo Toyota verso i veicoli interamente elettrici. Non è solo effetto della sensibilità ambientalista, c’entrano anche i generosi sussidi statali e le nuove regole di emissioni imposte dall’Ue nel 2020. Secondo FT c’è anche lo zampino delle case automobilistiche europee, che hanno spinto le vendite di veicoli elettrici a dicembre per ...