Scuola, animali robot nelle classi elementari e medie: "Così gli alunni imparano a studiare il comportamento degli esseri viventi" (Di martedì 18 gennaio 2022) Scoprire la scienza, provando a farla sul campo. È questa l'idea alla base di "Alla scoperta degli animali robotici", il progetto del ministero dell'Università e della Ricerca, per permettere ai più piccoli di avvicinarsi al mondo dell'osservazione e degli esperimenti. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole elementari e medie ed è un modo innovativo di diffondere la cultura scientifica. Infatti "chi aderisce riceve nella propria classe un robot animaloide – spiega Edoardo Datteri, professore ordinario di Logica e Filosofia della Scienza e coordinatore del robotiCSS Lab del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell'Università Bicocca?– Può Così studiarne il comportamento e fare ricerca, in modo da ...

