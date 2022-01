Rachel Zegler chiede scusa a Britney Spears dopo aver "recitato" i suoi tweet in un video

(Di martedì 18 gennaio 2022) L'attriceessere stata sommersa dalle critiche, ha chiesto pubblicamenteper unpubblicato online.ha chiesto pubblicamenteunpubblicato alcuni giorni fa online in cui leggeva idella cantante come se fosse il testo di un'audizione. La star di West Side Story aveva infatti "interpretato" i messaggi con cui la reginetta del pop attaccava la sorella Jamie Lynne il filmato ha scatenato le reazioni negativi degli utenti dei social media. L'interprete di Maria in West Side Story ha ora voluto chiarire la ...

Advertising

parkersgarfield : ho finalmente capito qual è il drama intorno a rachel zegler e mamma mia le persone sono veramente pesantiii - dixx_ecb : RT @janefostrer: lin manuel miranda, rachel zegler e melissa fumero tendo um treco lendo isso - cuoreintero : Io: è un musical di cui conosco storia e canzoni a memoria, è solo un film non può farmi del male *Ariana De Bose n… - janefostrer : lin manuel miranda, rachel zegler e melissa fumero tendo um treco lendo isso - RachelZeglerAR : 'te amo mi marissa' ??| Rachel Zegler via Instagram stories -

Ultime Notizie dalla rete : Rachel Zegler

Sky Tg24

Come rilanciato dal magazine Variety, la giovane attrice, classe 2001, farà parte de film diretto da David F. SandbergBoom!') Will Smith ('King Richard') Best Actress Lady Gaga ('House of Gucci') Alana Haim ('Licorice Pizza') - WINNER Agathe Rousselle ('Titane') Kristen Stewart ('Spencer')('West Side ...L'attrice Rachel Zegler, dopo essere stata sommersa dalle critiche, ha chiesto pubblicamente scusa a Britney Spears per un video pubblicato online. Rachel Zegler ha chiesto pubblicamente scusa a Britn ...Shazam! Fury of the Gods è il titolo dell’atteso sequel della pellicola con protagonista Zachary Levi, classe 1980. Nelle scorse ore Variety ha confermato la presenza di Rachel Zegler nel film diretto ...