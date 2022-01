Quirinale, schede segnate e teste bacate (Di martedì 18 gennaio 2022) Chi si stupisce perché tanti italiani non vanno più a votare , e per il fatto che all'estero ci considerino spesso una repubblica delle banane, rifletta sul tema che sta agitando, in queste ore, i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Chi si stupisce perché tanti italiani non vanno più a votare , e per il fatto che all'estero ci considerino spesso una repubblica delle banane, rifletta sul tema che sta agitando, in queste ore, i ...

