Orlando Bloom, Katy Perry svela qual è l'abitudine più fastidiosa del fidanzato (Di martedì 18 gennaio 2022) Katy Perry si è recentemente aperta a proposito della fastidiosissima abitudine del fidanzato Orlando Bloom che la cantante di When I'm Gone proprio non riesce a sopportare. Katy Perry ha recentemente rivelato qual è l'abitudine più fastidiosa del suo fidanzato Orlando Bloom, durante un'intervista trasmessa da Heart Radio lunedì mattina. La cantante, 37 anni, ha parlato di quanto sia frustrante che l'attore, 45 anni, lasci il filo interdentale ovunque: dal comodino fino al tavolo della cucina. Katy ha anche parlato di come ha festeggiato il Natale con la loro figlia di 16 mesi Daisy e di cosa ha regalato a Orlando per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)si è recentemente aperta a proposito della fastidiosissimadelche la cantante di When I'm Gone proprio non riesce a sopportare.ha recentemente rivelatoè l'piùdel suo, durante un'intervista trasmessa da Heart Radio lunedì mattina. La cantante, 37 anni, ha parlato di quanto sia frustrante che l'attore, 45 anni, lasci il filo interdentale ovunque: dal comodino fino al tavolo della cucina.ha anche parlato di come ha festeggiato il Natale con la loro figlia di 16 mesi Daisy e di cosa ha regalato aper ...

Advertising

giffonifilmfest : Qualcuno ha parlato di riunire la Compagnia dell'Anello? Per adesso ci pensiamo noi così. #IlSignoreDegliAnelli Ia… - 3cinematographe : Orlando Bloom ci tiene molto alla sua igiene dentale, ma meno alla pulizia della casa! - Daniela75842420 : RT @Dida_ti: Un'ondata di gioia ancora più tenera gli sfuggì dal cuore e gli scorse come un caldo flusso nelle arterie. Come il tenero fuoc… - OlgaProzorov : Cara Katy, almeno te c’hai Orlando Bloom… - oknosureddit : il grande ritorno di Katy Perry: fisico mozzafiato, l'amore per Orlando Bloom e i fan vanno in delirio -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Bloom Orlando Bloom, Katy Perry svela qual è l'abitudine più fastidiosa del fidanzato Katy Perry ha recentemente rivelato qual è l' abitudine più fastidiosa del suo fidanzato Orlando Bloom , durante un'intervista trasmessa da Heart Radio lunedì mattina. La cantante, 37 anni, ha parlato di quanto sia frustrante che l'attore, 45 anni, lasci il filo interdentale ovunque: dal ...

Katy Perry svela una disgustosa abitudine di Orlando Bloom Orlando Bloom ci tiene molto alla sua igiene dentale, ma meno alla pulizia della casa! Katy Perry ha recentemente preso un po' in giro il fidanzato Orlando Bloom svelando al mondo intero una sua ...

Katy Perry svela una disgustosa abitudine di Orlando Bloom Cinematographe.it - FilmIsNow Orlando Bloom, Katy Perry svela qual è l'abitudine più fastidiosa del fidanzato Katy Perry si è recentemente aperta a proposito della fastidiosissima abitudine del fidanzato Orlando Bloom che la cantante di When I'm Gone proprio non riesce a sopportare. Katy Perry ha recentemente ...

Katy Perry svela una disgustosa abitudine di Orlando Bloom Il Legolas de Il Signore degli Anelli Orlando Bloom ci tiene molto alla sua igiene dentale, ma meno alla pulizia della casa!

Katy Perry ha recentemente rivelato qual è l' abitudine più fastidiosa del suo fidanzato, durante un'intervista trasmessa da Heart Radio lunedì mattina. La cantante, 37 anni, ha parlato di quanto sia frustrante che l'attore, 45 anni, lasci il filo interdentale ovunque: dal ...ci tiene molto alla sua igiene dentale, ma meno alla pulizia della casa! Katy Perry ha recentemente preso un po' in giro il fidanzatosvelando al mondo intero una sua ...Katy Perry si è recentemente aperta a proposito della fastidiosissima abitudine del fidanzato Orlando Bloom che la cantante di When I'm Gone proprio non riesce a sopportare. Katy Perry ha recentemente ...Il Legolas de Il Signore degli Anelli Orlando Bloom ci tiene molto alla sua igiene dentale, ma meno alla pulizia della casa!