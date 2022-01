Omicron, l'Oms e i dati dalla Gran Bretagna: «La fine della pandemia non è molto lontana» (Di martedì 18 gennaio 2022) La fine della pandemia è sempre più vicina. I dati più confortanti arrivano dalla Gran Bretagna, dove i contagi Omicron sono in calo: per questo potrebbe diventare il primo Paese... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 gennaio 2022) Laè sempre più vicina. Ipiù confortanti arrivano, dove i contagisono in calo: per questo potrebbe diventare il primo Paese...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco' della variante Omicron del Covid. Lo… - TgLa7 : #Oms, picco Omicron vicino in Italia, azione governo giusta, scuole siano le ultime a chiudere - Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - MartaDj1 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, l'Oms e i dati dalla Gran Bretagna: «La fine della pandemia non è molto lontana» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Omicron, l'Oms e i dati dalla Gran Bretagna: «La fine della pandemia non è molto lontana» -