Oggi è un altro giorno, Matteo Bassetti contro Serena Bortone: “Lei non deve portare la mascherina, non ha avuto un contatto diretto con un positivo”” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Come mai ha la mascherina, lei?”. Matteo Bassetti spiazza Serena Bortone e apre il dibattito su mascherine e regole per i contatti con i positivi al Covid. È successo nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno: l’infettivologo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite del programma pomeridiano di Rai 1 e ha esordito con una domanda diretta rivolta alla conduttrice, che da qualche giorno va in onda con la mascherina. “Sono entrata in contatto con una persona che poi si è rivelata positiva”, ha quindi spiegato la giornalista, sottolineando che il suo contatto indossava comunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Come mai ha la, lei?”.spiazzae apre il dibattito su mascherine e regole per i contatti con i positivi al Covid. È successo nel corso dell’ultima puntata diè un: l’infettivologo,re del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite del programma pomeridiano di Rai 1 e ha esordito con una domanda diretta rivolta alla conduttrice, che da qualcheva in onda con la. “Sono entrata incon una persona che poi si è rivelata positiva”, ha quindi spiegato la giornalista, sottolineando che il suoindossava comunque ...

