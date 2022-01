Nuove regole Covid, Sileri: «Ora picco, poi modifiche per allentare presa» (Di martedì 18 gennaio 2022) «Stiamo vivendo un picco. Vi sarà una decrescita dei casi e tutte le regole che stiamo mettendo in atto, in un tempo relativamente breve, potranno essere di nuovo modificate per allentare la presa». Lo ha detto, intervenendo nel corso della trasmissione Radio Anch'io, in onda su Rai Radio 1, il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri. Nuove regole Covid dall'1 febbraio L'1 febbraio, tra l'altro, entreranno in vigore le Nuove limitazioni relative all'ingresso negli esercizi commerciali con Green Pass. «Dobbiamo prendere ciò che facciamo - ha spiegato Sileri - non come un qualcosa di fisso, ma come un qualcosa di modulabile». Gli scenari oggi, seppur con la dovuta prudenza, raccontano una realtà che svela ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 18 gennaio 2022) «Stiamo vivendo un. Vi sarà una decrescita dei casi e tutte leche stiamo mettendo in atto, in un tempo relativamente breve, potranno essere di nuovo modificate perla». Lo ha detto, intervenendo nel corso della trasmissione Radio Anch'io, in onda su Rai Radio 1, il sottosegretario della Salute Pierpaolodall'1 febbraio L'1 febbraio, tra l'altro, entreranno in vigore lelimitazioni relative all'ingresso negli esercizi commerciali con Green Pass. «Dobbiamo prendere ciò che facciamo - ha spiegato- non come un qualcosa di fisso, ma come un qualcosa di modulabile». Gli scenari oggi, seppur con la dovuta prudenza, raccontano una realtà che svela ...

Advertising

ilpost : Le nuove regole per bloccare le chiamate dei call center su cellulare - capuanogio : La Francia vara l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti e sportivi, dilettanti o professionisti. Le nuove regole s… - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - kidstu : RT @BonottoStefania: @kidstu Pensa che con le nuove regole sulle NON quarantene dei vaccinati positivi trivax asintomatici o con conviventi… - BonottoStefania : @kidstu Pensa che con le nuove regole sulle NON quarantene dei vaccinati positivi trivax asintomatici o con convive… -