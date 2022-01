MotoGP | Razali riparte con WithU Yamaha RNF | Il 2021 è stato umiliante - News

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il 2022 sarà un anno fondamentale per la squadra satellite (come si diceva una volta). Il main sponsor non sarà più Petronas, bensì, e questo passaggio segna delle differenze anche e non ...

Advertising

Luxgraph : MotoGp, Razali: 'Da Yamaha fino a 13 milioni per ricostruire il marchio' - ilpodsport : #Moto MotoGp, il manager di Razgatlioglu rifiuta Razali: 'Vogliamo solo il team factory' #ilpodsport -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Razali

Corriere dello Sport

spiega le differenze: "Petronas grande sponsor, ma senza WithU sarebbero stati guai" La ...manager malese spiega le differenze con Petronas e precisa quanto budget serve per competere in: ...Valentino Rossi si è ritirato dalla, il Dottore si prepara per una nuova vita sempre da sportivo, ma questa volta a quattro ...non cambia idea sull'ingaggio di Valentino Rossi in Petronas:...Il team manager parla del nuovo team WithU Yamaha RNF che "prende il posto" del team Petronas. Un cambio importante dal punto di vista finanziario e che segna un nuovo inizio.Il team manager della WithU Yamaha RNF parla del nuovo team dopo l'addio di Petronas, poi parla di Darryn Binder: "Basse aspettative e pochi rischi" ...