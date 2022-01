Milan Spezia, duro comunicato del Codacons: «Chiederemo di rigiocare la partita» (Di martedì 18 gennaio 2022) duro comunicato del Codacons, dopo l’errore arbitrale di Serra in Milan Spezia Il Codacons rende noto un comunicato ufficiale durissimo alla FIGC dopo i fatti di Milan Spezia. La nota: IL comunicato – «Codacons: PRESENTEREMO UNA DIFFIDA ALLA F.I.G.C. CON RICHIESTA DI RIPETIZIONE DELLA partita. DANNEGGIATI I TIFOSI, GLI SCOMMETTITORI ED IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO. ERRORE CHE PUO’ COMPROMETTERE LEALE COMPETIZIONE SPORTIVA. ASSOCIAZONE PRONTA A LANCIARE UN’AZIONE INIBITORIA» A seguito anche le parole del Presidente Donzelli: «Chiederemo formalmente alla F.I.G.C. la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)del, dopo l’errore arbitrale di Serra inIlrende noto unufficiale durissimo alla FIGC dopo i fatti di. La nota: IL– «: PRESENTEREMO UNA DIFFIDA ALLA F.I.G.C. CON RICHIESTA DI RIPETIZIONE DELLA. DANNEGGIATI I TIFOSI, GLI SCOMMETTITORI ED IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO. ERRORE CHE PUO’ COMPROMETTERE LEALE COMPETIZIONE SPORTIVA. ASSOCIAZONE PRONTA A LANCIARE UN’AZIONE INIBITORIA» A seguito anche le parole del Presidente Donzelli: «formalmente alla F.I.G.C. la ripetizione della, a tutela del regolare svolgimento della ...

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - Matteleme : Immaginate ripetono Milan - Spezia e perdono di nuovo. Potrei sentirmi male. - ItsAhmedIndeed : RT @ZekRamon: Thread su tutti gli errori microscopici e macroscopici di Serra in Milan-Spezia: -