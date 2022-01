L’energia manda in lockdown le imprese. La risposta di Cingolani (Di martedì 18 gennaio 2022) Se il fine ultimo del fare impresa è creare margine e profitto da reinvestire in posti di lavoro e benessere, allora per le aziende italiane si sta mettendo male. Forse qualcuno non aveva fatto i conti con un’inflazione che a dicembre si è infiammata al 3,9%. Tutta, o quasi, colpa delL’energia, del gas. La materia prima per eccellenza, senza la quale la manifattura italiana che regge il Pil, non può funzionare. E così, per le industrie italiane, dopo due anni di pandemia, comincia un’altra lunga notte, quella dei prezzi. Lo speciale energia di Formiche. Gas, sicurezza ed equilibri geopolitici Con un paradosso di fondo, ovvero imprese piene zeppe di ordini ma impossibilitate ad aumentare la produzione per evitare che tenere i macchinari accesi più a lungo possa tradursi in una bolletta mostruosa. Il problema è proprio quello, i margini che ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022) Se il fine ultimo del fare impresa è creare margine e profitto da reinvestire in posti di lavoro e benessere, allora per le aziende italiane si sta mettendo male. Forse qualcuno non aveva fatto i conti con un’inflazione che a dicembre si è infiammata al 3,9%. Tutta, o quasi, colpa del, del gas. La materia prima per eccellenza, senza la quale la manifattura italiana che regge il Pil, non può funzionare. E così, per le industrie italiane, dopo due anni di pandemia, comincia un’altra lunga notte, quella dei prezzi. Lo speciale energia di Formiche. Gas, sicurezza ed equilibri geopolitici Con un paradosso di fondo, ovveropiene zeppe di ordini ma impossibilitate ad aumentare la produzione per evitare che tenere i macchinari accesi più a lungo possa tradursi in una bolletta mostruosa. Il problema è proprio quello, i margini che ...

