Juventus-Sampdoria | Allegri vuole i quarti | probabili formazioni e dove vederla in tv

Advertising

juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa con 5?? momenti storici di #JuveSamp Buona lettura ?? - forumJuventus : Probabili formazioni Coppa Italia #JuveSampdoria ore 21: Kaio Jorge e De Winter dall'inizio, Quagliarella out dentr… - juventusfc : #JuveSampdoria, è iniziata la vendita dei biglietti! ?? Tutte le info, qui ? - PaoloBMb70 : Juventus - Sampdoria | 18 gennaio | 20.47 | Canale 5 | Super Guida TV - DanyRoss70 : RT @FasaniAndrea71: #JuventusSampdoria #CoppaItaliaFrecciarossa Siete pronti a questo ?? ?????? 'Juventus-Sampdoria sarà visibile su Canale… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

Per quanto riguarda la programmazione di oggi, martedì 18 Gennaio 2022 , sono due le partite in programma: Lazio - Udinese alle ore 17:30 su Italia 1 ealle ore 21 su Canale 5. ...Sono ore concitate in casa; dopo la pesante sconfitta casalinga con il Torino i blucerchiati si preparano al turno di Coppa Italia con la, in un clima surreale. Infatti la sconfitta dell'ultima giornata di ...A Juventus e Sampdoria la possibilità di accedere ai quarti di finale della Coppa Italia, incontrando la vincitrice del match tra Sassuolo e Cagliari ...Oggi si giocano due partite, valide per gli ottavi di finale: la Lazio ospita l'Udinese alle 17.30 e la Juventus che riceve la Sampdoria alle 21.00 ...