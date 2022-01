In Piemonte sospesi gli screening del progetto ‘Scuola sicura’: “Numeri troppo alti, test solo su positivi e quarantenati” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Siamo in guerra e in un momento come questo abbiamo preferito mettere a disposizione le nostre forze per i test da fare ai positivi sintomatici e ai quarantenati affinché possano tornare presto a scuola”. A parlare è Pietro Presti, consulente strategico Covid per la Regione Piemonte che da lunedì ha deciso di sospendere “fino a data da destinarsi” il progetto “Scuola Sicura” che prevedeva uno screening per monitorare la circolazione del virus nelle scuole secondarie di primo grado. Per la prima volta, dal dicembre 2020, il Governo di Alberto Cirio è stato costretto a fare un passo indietro di fronte all’emergenza della quarta ondata. “Alla luce della nuova normativa – spiega Presti al Ilfattoquotidiano.it – abbiamo scelto di mettere tutte le risorse a nostra disposizione a favore dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Siamo in guerra e in un momento come questo abbiamo preferito mettere a disposizione le nostre forze per ida fare aisintomatici e aiaffinché possano tornare presto a scuola”. A parlare è Pietro Presti, consulente strategico Covid per la Regioneche da lunedì ha deciso di sospendere “fino a data da destinarsi” il“Scuola Sicura” che prevedeva unoper monitorare la circolazione del virus nelle scuole secondarie di primo grado. Per la prima volta, dal dicembre 2020, il Governo di Alberto Cirio è stato costretto a fare un passo indietro di fronte all’emergenza della quarta ondata. “Alla luce della nuova normativa – spiega Presti al Ilfattoquotidiano.it – abbiamo scelto di mettere tutte le risorse a nostra disposizione a favore dei ...

