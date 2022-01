Il «Duca Bianco» in un film (Di martedì 18 gennaio 2022) E' un crocevia della storia della musica il civico 23 di Heddon Street a Londra: lì, in un gelido e piovoso pomeriggio di 50 anni fa, il 13 gennaio 1972 David Bowie si mise in posa travestito da Ziggy Stardust, creatura misteriosa e aliena, un alter ego, simbolo delle contraddizioni della vita da rockstar, che con la sua ascesa e la sua caduta portava in scena la parabola della fama nel mondo del rock and roll (il titolo del disco per cui venne realizzato lo scatto era il leggendario The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders form Mars). Fu una visione del futuro, un colpo di genio, uno dei tanti del Duca Bianco, che l’8 gennaio di quest’anno avrebbe compiuto 75 anni. Chissà come suonerebbe un suo disco oggi, si chiedono in molti… Impossibile dirlo, perché Bowie dalla fine degli anni Sessanta fino al giorno della sua morte ha anticipato tutte ... Leggi su panorama (Di martedì 18 gennaio 2022) E' un crocevia della storia della musica il civico 23 di Heddon Street a Londra: lì, in un gelido e piovoso pomeriggio di 50 anni fa, il 13 gennaio 1972 David Bowie si mise in posa travestito da Ziggy Stardust, creatura misteriosa e aliena, un alter ego, simbolo delle contraddizioni della vita da rockstar, che con la sua ascesa e la sua caduta portava in scena la parabola della fama nel mondo del rock and roll (il titolo del disco per cui venne realizzato lo scatto era il leggendario The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders form Mars). Fu una visione del futuro, un colpo di genio, uno dei tanti del, che l’8 gennaio di quest’anno avrebbe compiuto 75 anni. Chissà come suonerebbe un suo disco oggi, si chiedono in molti… Impossibile dirlo, perché Bowie dalla fine degli anni Sessanta fino al giorno della sua morte ha anticipato tutte ...

