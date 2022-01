I Maneskin super ospiti a Sanremo 2022: “Sarà un’emozione forte” (Di martedì 18 gennaio 2022) I Maneskin saranno ospiti al Festival di Sanremo 2022, per la terza volta condotto da Amadeus. Lo stesso direttore artistico della kermesse ha dichiarato: “Sono veramente forti e lo hanno dimostrato, stanno facendo un percorso perfetto. Li aspetto a braccia aperte e tutto il pubblico italiano li aspetta a braccia aperte. Sono i super protagonisti della prima seratae non poteva essere altrimenti. Perché molte delle cose importanti sono partite dall’Ariston. Li ringrazio per aver accettato l’invito a tornare”. Stando a quanto riporta Amica.com la notizia è stata confermata anche da Victoria De Angelis, bassista e fondatrice della band che si trova con il gruppo negli Stati Uniti. “Sarà una grandissima emozione. È li che è cominciato tutto questo.Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022) Isarannoal Festival di, per la terza volta condotto da Amadeus. Lo stesso direttore artistico della kermesse ha dichiarato: “Sono veramente forti e lo hanno dimostrato, stanno facendo un percorso perfetto. Li aspetto a braccia aperte e tutto il pubblico italiano li aspetta a braccia aperte. Sono iprotagonisti della prima seratae non poteva essere altrimenti. Perché molte delle cose importanti sono partite dall’Ariston. Li ringrazio per aver accettato l’invito a tornare”. Stando a quanto riporta Amica.com la notizia è stata confermata anche da Victoria De Angelis, bassista e fondatrice della band che si trova con il gruppo negli Stati Uniti. “una grandissima emozione. È li che è cominciato tutto questo.Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus ...

