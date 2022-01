Guida TV: programmi di stasera, martedì 18 gennaio 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 18.1.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori Documentario RAI2 Un’ora sola vi vorrei Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Coppa Italia: Juventus-Sampdoria Calcio ITALIA1 Back To School Reality Show LA7 Dimartedì Attualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO Grosse Bugie Film TV8 Un volo a Natale Film NOVE Milano Palermo – Il Ritorno Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 18 gennaio 2022)aitv della prima serata di oggi,18.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori Documentario RAI2 Un’ora sola vi vorrei Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Coppa Italia: Juventus-Sampdoria Calcio ITALIA1 Back To School Reality Show LA7 DiAttualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO Grosse Bugie Film TV8 Un volo a Natale Film NOVE Milano Palermo – Il Ritorno Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

AristarcoScann1 : RT @pills_ofscience: Sono state seguite le linee guida dell'OMS. La sicurezza dei vaccini è confermata e non c'è alcun rischio di tumori. N… - MgraziaT : RT @pills_ofscience: Sono state seguite le linee guida dell'OMS. La sicurezza dei vaccini è confermata e non c'è alcun rischio di tumori. N… - mipiace17 : RT @pills_ofscience: Sono state seguite le linee guida dell'OMS. La sicurezza dei vaccini è confermata e non c'è alcun rischio di tumori. N… - steidro : RT @pills_ofscience: Sono state seguite le linee guida dell'OMS. La sicurezza dei vaccini è confermata e non c'è alcun rischio di tumori. N… - SangAzzurro : RT @pills_ofscience: Sono state seguite le linee guida dell'OMS. La sicurezza dei vaccini è confermata e non c'è alcun rischio di tumori. N… -