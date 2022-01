Gol annullato a Messias: Serra in lacrime a fine partita. Scuse dell'Aia al Milan (Di martedì 18 gennaio 2022) La sconfitta del Milan a San Siro contro lo Spezia è stata di certo influenzata dal clamoroso errore dell'arbitro Serra, colpevole di non aver concesso il vantaggio ai rossoneri, annullando di fatto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 18 gennaio 2022) La sconfitta dela San Siro contro lo Spezia è stata di certo influenzata dal clamoroso errore'arbitro, colpevole di non aver concesso il vantaggio ai rossoneri, annullando di fatto...

Advertising

lucapagni : #BollettinoMilan (psicologico) La rabbia per l'ingiustizia subita è tale e tanta che potrebbe trasformarsi in una c… - Annamaria1897 : RT @Fabio_Martini_: @Annamaria1897 Il fischio interrompe l’azione. I giocatori dello Spezia si fermano. Non è un gol annullato. Mentre le m… - Fabio_Martini_ : @Annamaria1897 Il fischio interrompe l’azione. I giocatori dello Spezia si fermano. Non è un gol annullato. Mentre… - Controllo44 : @Christian82NA @pisto_gol @JEnricoC Se avesse dato il vantaggio avrebbe dovuto fischiare il fallo di mano del gioca… - Pall_Gonfiato : Gol annullato a Messias: Serra in lacrime a fine partita. Scuse dell'Aia al Milan -