Gf Vip, Delia Duran in lacrime per Alex Belli: «Mi prende per il c***o, io lo lascio» (Di martedì 18 gennaio 2022) Non finisce il tormento di Delia Duran che, da una settimana dall'ingresso in Casa, non ha trovato le risposte che cercava sul suo rapporto con Alex Belli. Nella puntata di ieri sera, Signorini... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Non finisce il tormento diche, da una settimana dall'ingresso in Casa, non ha trovato le risposte che cercava sul suo rapporto con. Nella puntata di ieri sera, Signorini...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip Delia Duran crolla: “Lascio Alex non ce la faccio più. Basta prendermi…” (VIDEO) - #Delia #Duran #crolla: #… - katiabrandimar1 : Alex e Delia: le opinioni di Nathaly e Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - teamartinattili : - Pall_Gonfiato : Gf Vip, colpo di scena. Delia crolla e decide di lasciare Alex: 'Non ce la faccio più, non ha capito il mio...' - zazoomblog : GF VIP Delia Duran in lacrime: decisione presa su Alex Belli - #Delia #Duran #lacrime: #decisione -