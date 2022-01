Dualismo in porta? Onana può allungare la carriera di Handa

Advertising

luigi_cassolini : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Il virus è mutato, pure la sua mortalità. Basta urlare in questo modo per cercare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dualismo porta

La Gazzetta dello Sport

I portieri sono la base di qualsiasi ambizione. C'è bisogno sempre: l'ultima novità è il trasferimento imminente di Luigi Sepe alla Salernitana, una scelta di Sabatini che ha bisogno di porre rimedio ...... non farli tirare in. Ecco, in questi " sparuti, rarissimi " momenti, tipo quelli vissuti a ... di possibili dubbi del portiere sloveno sulcon Onana, di riflessioni in corso anche da ...Il portiere del Parma Simone Colombi ha parlato del "dualismo" con Gianluigi Buffon per difendere la porta del club Ducale. Un'annata davvero speciale quella che sta vivendo l'estremo difensore che, a ...Nella prima newsletter dell'anno (qui per abbonarsi) racconto di un campionato di nuovo in emergenza: cosa succederà ai calendari subito e cosa ...