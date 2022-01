Domande al presente (e al passato) per Brunori Sas (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brunori stesso ha dichiarato che questo Cheap, album o divertissement casalingo, con suoni e tematiche da quattro mura e pianerottolo di case di paese, è il fratellino storto, quello più cattivello rispetto all’educato Cip, uscito due anni fa. Non aveva destato entusiasmi Cip (personalmente, se devo dirla tutta). Troppo delicato, raccontava quegli amori difficili di 40enni buttati li. Cip era troppo per quello che Brunori aveva fino ad allora portato nel mondo del cantautorato, che no, non è morto. Non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 gennaio 2022)stesso ha dichiarato che questo Cheap, album o divertissement casalingo, con suoni e tematiche da quattro mura e pianerottolo di case di paese, è il fratellino storto, quello più cattivello rispetto all’educato Cip, uscito due anni fa. Non aveva destato entusiasmi Cip (personalmente, se devo dirla tutta). Troppo delicato, raccontava quegli amori difficili di 40enni buttati li. Cip era troppo per quello cheaveva fino ad allora portato nel mondo del cantautorato, che no, non è morto. Non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

