Delia Duran lascia Alex Belli in diretta! Con lei | due  concorrenti inaspettati

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il rapporto travolge al capolinea! La showgirlil marito in diretta e si fa consolare da due. Sul canale 55 di Mediaset extra,dice addio al marito. La scintilla prende fuoco a seguito del messaggio aereo destinato a Soleil Sorge: “solex it’s real! Always Connected”. Subito dopo,crolla e annuncia di aver preso una decisione: “basta per me è finita qui!”. La delusione diè forte, la modella piange ma non spende una sola parola per Soleil: “la colpa è la sua e del suo ego. Sempre con ì tweet #Solex lui che risponde a tutti i fan non ha rispetto. Per me è finita lo lascio non ...