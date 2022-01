Dalle 14 di oggi è consentito anche ai passeggeri privi di green pass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo Stretto di Messina con i traghetti (Di martedì 18 gennaio 2022) La Sicilia sfida Roma. . La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori siciliane. “Ho appena firmato l’ordinanza, decorse inutilmente le 24 ore dall’ultimo appello al ministro della Salute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier Draghi. Il provvedimento è adottato al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l’attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le Isole minori siciliane”. Ad annunciarlo il governatore Nello Musumeci. “I soggetti che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 gennaio 2022) La Sicilia sfida Roma. . La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle Isole minori siciliane. “Ho appena firmato l’ordinanza, decorse inutilmente le 24 ore dall’ultimo appello al ministro della Salute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier Draghi. Il provvedimento è adottato al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l’attraversamento dellodinonché per i collegamenti da e per le Isole minori siciliane”. Ad annunciarlo il governatore Nello Musumeci. “I soggetti che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi nellodia bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è ...

- cbergy69 : RT @Musumeci_Staff: Dalle 14 di oggi è consentito anche ai passeggeri privi di #greenpass, diretti verso la Penisola, di attraversare lo St… - StrettoWeb : +++ DALLE 14 DI OGGI NON SERVIRA' PIU' ALCUN TIPO DI GREEN PASS PER I TRASPORTI DELLO #STRETTO DI #MESSINA +++