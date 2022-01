Criptovalute: bitcoin in calo, sotto i 42 mila dollari (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - bitcoin in calo e sotto i 42 mila dollari. La criptovaluta si attesta attualmente a 41.610 dollari, in calo del 2,01% nelle ultime 24 ore. Ethereum si attesta a 3.120 dollari, in flessione del 3,47% nelle ultime 24 ore. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) -ini 42. La criptovaluta si attesta attualmente a 41.610, indel 2,01% nelle ultime 24 ore. Ethereum si attesta a 3.120, in flessione del 3,47% nelle ultime 24 ore.

