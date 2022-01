Come la Spagna vuole regolamentare l’attività degli influencer che pubblicizzano criptovalute (Di martedì 18 gennaio 2022) La Commissione nazionale spagnola per il mercato dei valori mobiliari sarà una vera e propria organizzazione di controllo relativamente alla possibilità, da parte degli influencer con più di 100mila followers, di parlare e di sponsorizzare le criptovalute attraverso i propri canali social, mostrando al proprio pubblico di affezionati degli annunci a pagamento che abbiano lo scopo di attirare nuovi investitori nel settore. Dal momento che quello delle criptovalute è un tema che deve essere ancora regolamentato a livello europeo (e non solo), ci sono ampi dibattiti sulla possibilità, per i social network, di rappresentare una vetrina per le sponsorizzazioni legate all’argomento. LEGGI ANCHE > È una buona idea per Norton 360 offrire un servizio di mining di criptovalute? ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 gennaio 2022) La Commissione nazionale spagnola per il mercato dei valori mobiliari sarà una vera e propria organizzazione di controllo relativamente alla possibilità, da partecon più di 100mila followers, di parlare e di sponsorizzare leattraverso i propri canali social, mostrando al proprio pubblico di affezionatiannunci a pagamento che abbiano lo scopo di attirare nuovi investitori nel settore. Dal momento che quello delleè un tema che deve essere ancora regolamentato a livello europeo (e non solo), ci sono ampi dibattiti sulla possibilità, per i social network, di rappresentare una vetrina per le sponsorizzazioni legate all’argomento. LEGGI ANCHE > È una buona idea per Norton 360 offrire un servizio di mining di? ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : In Inghilterra stadi aperti a tutti e mascherine facoltative dappertutto. In Spagna trattano adesso il #COVID19 com… - NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa della #Spagna è molto importante. E riguarda tutta l'Ue (compresa l'Italia) ?? - Corriere : La Spagna vuole trattare il Covid come «una normale influenza». La proposta del premier Sanchez - frankponch72 : RT @KitemuoT: Uno dei più grandi misteri della scienza è come sia possibile che in Spagna non siano intasate le terapie intensive, nonostan… - soteros1 : RT @Jack53152579: Dopo l'Inghilterra, alcuni stati americani e qualche altro paese è il turno della Spagna di trattare questo virus come l'… -