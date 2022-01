Civitavecchia | sbarca con un carico di aglio e … droga Incastrato dal cane antidroga “Bacca”

(Di martedì 18 gennaio 2022)– Nel corso dei controlli su passeggeri e merciti al porto diprovenienti dallo scalo di Barcellona, Finanzieri del Comando Provinciale di Roma congiuntamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto oltre 120 chilogrammi di– tra hashish e marijuana – trasportata su un camion. L’esito negativo del monitoraggio eseguito con lo scanner in dotazione non ha convinto le Fiamme Gialle del Gruppo die il personale del locale Ufficio delle Dogane, anche in considerazione dell’interesse per ilmanifestato dalanti. Conseguentemente, gli operanti hanno ispezionato accuratamente il mezzo, rinvenendo la sostanza stupefacente abilmente ...

Operazione di Guardia di finanza e Agenzia delle dogane. Il carico, fiutato dal cane Bacca e nascosto dentro scatole di aglio, era trasportato su un camion appena sbarcato dalla nave preveniente da Ba ...Nel corso dei controlli su passeggeri e merci sbarcati al porto di Civitavecchia provenienti dallo scalo di Barcellona, Finanzieri del Comando Provinciale di Roma congiuntamente a funzionari dell'Agen ...