Benedetta Rossi, orrendo risveglio per lei: “mi dovrò ricoverare…” (Di martedì 18 gennaio 2022) Benedetta Rossi, la food blogger più amata dal web e dalla tv, con milioni di followers, sta attraversando un momento poco felice. Tra poche ore dovrà affrontare un operazione. Ecco di cosa si tratta. Benedetta Rossi, è una delle food blogger più seguite dal web, la sua carriera ha avuto inizio nel 2009 con la pubblicazione delle prime ricette su Youtube. Da allora la carriera è stata un crescendo tra tv e libri. Benedetta Rossi Ai Soliti IgnotiNata nelle Marche, Benedetta, ha ereditato l’amore per la cucina dalle sue due zie e dalla sua famiglia che in provincia di Fermo ha un agriturismo. Ha iniziato a muovere i primi passi prima come cameriera poi come aiuto chef. I fan hanno imparato a conoscere anche il suo agriturismo famoso: La Vergara. LEGGI ... Leggi su topicnews (Di martedì 18 gennaio 2022), la food blogger più amata dal web e dalla tv, con milioni di followers, sta attraversando un momento poco felice. Tra poche ore dovrà affrontare un operazione. Ecco di cosa si tratta., è una delle food blogger più seguite dal web, la sua carriera ha avuto inizio nel 2009 con la pubblicazione delle prime ricette su Youtube. Da allora la carriera è stata un crescendo tra tv e libri.Ai Soliti IgnotiNata nelle Marche,, ha ereditato l’amore per la cucina dalle sue due zie e dalla sua famiglia che in provincia di Fermo ha un agriturismo. Ha iniziato a muovere i primi passi prima come cameriera poi come aiuto chef. I fan hanno imparato a conoscere anche il suo agriturismo famoso: La Vergara. LEGGI ...

Advertising

ParliamoDiNews : Benedetta Rossi costretta a ricoverarsi: problemi di salute per la cuoca, l`annuncio - - YouTvrs : Benedetta Rossi, la regina della cucina esce allo scoperto: 'Devo operarmi' - - top10libri_it : BESTSELLER #8: La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta ricette e storie Benedetta Rossi editore Mondadori El… - top10libri_it : BESTSELLER #9: La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta ricette e storie Benedetta Rossi editore Mondadori El… - ItalyGourmet : -