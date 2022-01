Autopromotec 2022, è online il pre-catalogo (Di martedì 18 gennaio 2022) Ottime prospettive per la prima fiera dell’autoriparazione in presenza dopo la pandemia: da oggi è online il pre-catalogo di Autopromotec 2022, la fiera bolognese che metterà in scena la nuova mobilità del XXI secolo. A quattro mesi dall’apertura ufficiale della manifestazione, Autopromotec può già contare su una presenza di 743 titolari di contratto, a copertura dell’85% della superficie espositiva totale. Numeri che sono in continua crescita e verranno costantemente aggiornati nei prossimi mesi a fronte della conferma delle ultime aziende opzionate. Gli organizzatori ricordano inoltre che che l’elenco attuale non comprende i marchi rappresentati che, come di consueto, saranno presenti nel catalogo ufficiale consultabile sul sito qualche settimana prima della rassegna. Nel 2021 le ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022) Ottime prospettive per la prima fiera dell’autoriparazione in presenza dopo la pandemia: da oggi èil pre-di, la fiera bolognese che metterà in scena la nuova mobilità del XXI secolo. A quattro mesi dall’apertura ufficiale della manifestazione,può già contare su una presenza di 743 titolari di contratto, a copertura dell’85% della superficie espositiva totale. Numeri che sono in continua crescita e verranno costantemente aggiornati nei prossimi mesi a fronte della conferma delle ultime aziende opzionate. Gli organizzatori ricordano inoltre che che l’elenco attuale non comprende i marchi rappresentati che, come di consueto, saranno presenti nelufficiale consultabile sul sito qualche settimana prima della rassegna. Nel 2021 le ...

Advertising

IlMattinoFoggia : RT @BolognaFiere: La nuova #mobilità del XXI secolo va in scena a #Bologna #BolognaFiere da 25 a 28 maggio con #Autopromotec2022, la fiera… - horottoilvetro : RT @BolognaFiere: La nuova #mobilità del XXI secolo va in scena a #Bologna #BolognaFiere da 25 a 28 maggio con #Autopromotec2022, la fiera… - BolognaWelcome : RT @BolognaFiere: La nuova #mobilità del XXI secolo va in scena a #Bologna #BolognaFiere da 25 a 28 maggio con #Autopromotec2022, la fiera… - BolognaFiere : La nuova #mobilità del XXI secolo va in scena a #Bologna #BolognaFiere da 25 a 28 maggio con #Autopromotec2022, la… - PneusNews : Autopromotec 2022, è online il pre-catalogo -