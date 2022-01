Amici, la data che darà il via al serale: i cambiamenti nello show (Di martedì 18 gennaio 2022) Si fa sempre più vicina la fase serale di Amici di Maria De Filippi e ormai non se ne fa più un mistero, dal momento che le ultime anticipazioni tv ci indicano quando potrebbe cominciare. Stando a quanto rende noto un sito ben informato, la partenza del serale potrebbe avvenire non di domenica, a differenza degli ormai consueti appuntamenti settimanali del pomeridiano del talent. Inoltre, mancherebbero poche settimane al via ufficiale della fase finale in arrivo e intanto non mancano colpi di scena inaspettati nella scuola di Maria De Filippi. Amici 21, cambia il regolamento e LDA si blocca sul palco: le reazioni In vista del serale, la produzione del talent accoglie una proposta che cambia le regole per i cantanti e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 gennaio 2022) Si fa sempre più vicina la fasedidi Maria De Filippi e ormai non se ne fa più un mistero, dal momento che le ultime anticipazioni tv ci indicano quando potrebbe cominciare. Stando a quanto rende noto un sito ben informato, la partenza delpotrebbe avvenire non di domenica, a differenza degli ormai consueti appuntamenti settimanali del pomeridiano del talent. Inoltre, mancherebbero poche settimane al via ufficiale della fase finale in arrivo e intanto non mancano colpi di scena inaspettati nella scuola di Maria De Filippi.21, cambia il regolamento e LDA si blocca sul palco: le reazioni In vista del, la produzione del talent accoglie una proposta che cambia le regole per i cantanti e ...

