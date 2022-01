Agenzia delle Entrate, cartelle: non si paga più l’aggio (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Da quest’anno non si pagheranno più gli oneri di riscossione per le cartelle. E’ stato approvato infatti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1/1/2022. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall’ultima legge di Bilancio. A carico del debitore – spiega una nota dell’Agenzia delle Entrate ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Da quest’anno non si pagheranno più gli oneri di riscossione per le. E’ stato approvato infatti con provvedimento del direttore dell’, Ernesto Maria Ruffini, il nuovo modello di cartella dimento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1/1/2022. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6%somme a ruolo permenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota pari all’1%somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall’ultima legge di Bilancio. A carico del debitore – spiega una nota dell’...

