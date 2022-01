Why Not, de Magistris: “Soddisfatto per Genchi, istituzioni attaccarono mie indagini” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Si tratta di una decisione che ha un effetto, in qualche modo, ulteriormente confermativo di quanto quelle indagini erano doverose e che non c’era nessun elemento né strumentale né illecito. Genchi è stato consulente in due o tre dei miei procedimenti, ma questa vicenda riguarda tutto l’archivio di Genchi, tutta la sua attività. La pronuncia della Cassazione, però, non mi sorprende. Non posso che essere Soddisfatto per lui, perché essendomi all’epoca avvalso di un consulente che mi fu presentato da altri magistrati come uno dei più bravi nel settore, vedere oggi accertata, a distanza, fra l’altro, di un’enormità di anni, che non c’erano profili illeciti, è ovvio che è una cosa che non può che farmi piacere, anche perché indirettamente conferma la bontà della scelta che feci nel 2006 di nominarlo consulente tecnico”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Si tratta di una decisione che ha un effetto, in qualche modo, ulteriormente confermativo di quanto quelleerano doverose e che non c’era nessun elemento né strumentale né illecito.è stato consulente in due o tre dei miei procedimenti, ma questa vicenda riguarda tutto l’archivio di, tutta la sua attività. La pronuncia della Cassazione, però, non mi sorprende. Non posso che essereper lui, perché essendomi all’epoca avvalso di un consulente che mi fu presentato da altri magistrati come uno dei più bravi nel settore, vedere oggi accertata, a distanza, fra l’altro, di un’enormità di anni, che non c’erano profili illeciti, è ovvio che è una cosa che non può che farmi piacere, anche perché indirettamente conferma la bontà della scelta che feci nel 2006 di nominarlo consulente tecnico”. ...

