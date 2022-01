Tentato furto di uno scooter e aggressione, il ladro preso dopo la fuga (Di lunedì 17 gennaio 2022) CIVITANOVA - Sventato il furto di uno scooter grazie a una telefonata alla polizia, il presunto autore nella fuga assale un giovane e lo deruba del portafogli, ma la sua fuga finisce poco dopo, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 17 gennaio 2022) CIVITANOVA - Sventato ildi unograzie a una telefonata alla polizia, il presunto autore nellaassale un giovane e lo deruba del portafogli, ma la suafinisce poco, ...

Advertising

CarlinoCMarche : Ex dipendente comunale nei guai per tentato furto - YouTvrs : Tentato furto, i #Ladri disturbati scappano - - newsbiella : Colpo a vuoto per i ladri, furto tentato a Sandigliano - GiornaleLORA : Tentato furto in istituto scolastico: un denunciato - cronacaeugubina : In un'abitazione a Valdichiascio avvelenati 4 cani. Sporta denuncia, si ipotizza un tentato furto -