Sinner, Murray e la prima di Medvedev: i match da non perdere stanotte (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sei italiani in campo, di cui due alla Margaret Court Arena - Mager e Musetti - e uno alla Kia Arena, Jannik Sinner: riflettori puntati sui tennisti azzurri nella notte tra lunedì e martedì. Ma sono ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sei italiani in campo, di cui due alla Margaret Court Arena - Mager e Musetti - e uno alla Kia Arena, Jannik: riflettori puntati sui tennisti azzurri nella notte tra lunedì e martedì. Ma sono ...

Advertising

Gazzetta_it : Da Sinner a Medvedev, i match da non perdere nella notte #AO #tennis - andreatifainter : @FiorinoLuca A me gasano Monfils, Karatsev e Murray come outsider. Anche considerando tabellone. Non considero sinn… - infoitsport : Australian Open 2022, il tabellone di Jannik Sinner e i precedenti con i possibili avversari. Murray fa paura - dariobalder14 : @FiorinoLuca Io ho preso Cressy e Safiullin perché gli ho visti uno contro Nadal e l'altro in ATP Cup e mi han fatt… - TiroIgnorante : Tabellone francamente sulla carta abbastanza buono per Sinner che potrebbe trovarsi Ruud/Basilashvili/Murray agli o… -