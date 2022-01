Sindaco di Messina protesta contro Super Pass per il traghetto, annuncia dimissioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, si è accampato da ieri sul molo dove arrivano i traghetti che navigano sullo Stretto, collegando la Sicilia con la Calabria. Una tenda nel piazzale della rada San Francesco per protestare contro l’obbligo di green Pass rafforzato per chi attraversa lo Stretto. “Abbiamo Superato ogni limite, e, per effetto della normativa in atto, in questo momento i siciliani sono sotto sequestro”, aveva detto ieri spiegando che la sua sarebbe stata un’occupazione “permanente”, ma “pacifica”. “Non blocco nessun traghetto. Mi metterò in un angolo, chiederò un sacco a pelo e non andrò via in attesa dei rappresentanti dello Stato”, aveva spiegato. Per il primo cittadino la norma viola di fatto la continuità territoriale. La ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildi, Cateno De Luca, si è accampato da ieri sul molo dove arrivano i traghetti che navigano sullo Stretto, collegando la Sicilia con la Calabria. Una tenda nel piazzale della rada San Francesco perrel’obbligo di greenrafforzato per chi attraversa lo Stretto. “Abbiamoato ogni limite, e, per effetto della normativa in atto, in questo momento i siciliani sono sotto sequestro”, aveva detto ieri spiegando che la sua sarebbe stata un’occupazione “permanente”, ma “pacifica”. “Non blocco nessun. Mi metterò in un angolo, chiederò un sacco a pelo e non andrò via in attesa dei rappresentanti dello Stato”, aveva spiegato. Per il primo cittadino la norma viola di fatto la continuità territoriale. La ...

