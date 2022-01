Problemi Iliad con le chiamate sui fissi il 17 gennaio, numeri e canali assistenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) In questo lunedì 17 gennaio si registrano Problemi Iliad con le chiamate sui numeri fissi. Non si tratta di un down generalizzato dell’operatore mobile, piuttosto di anomalie (se pur serie) relative proprio alla telefonate indirizzare tolo verso numeri di casa, di uffici o di enti e non dunque quelle verso altre SIM. Simili difficoltà si erano manifestati anche abbastanza recentemente, ossia lo scorso 12 gennaio come riportato pure sulle nostre pagine. Anche in quel caso i Problemi Iliad avevano riguardato soltanto le chiamate sui fissi e non quelle sui numeri mobili, come neppure il servizio di connessione di rete. Insomma, il disguido è ritornato prepotentemente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) In questo lunedì 17si registranocon lesui. Non si tratta di un down generalizzato dell’operatore mobile, piuttosto di anomalie (se pur serie) relative proprio alla telefonate indirizzare tolo versodi casa, di uffici o di enti e non dunque quelle verso altre SIM. Simili difficoltà si erano manifestati anche abbastanza recentemente, ossia lo scorso 12come riportato pure sulle nostre pagine. Anche in quel caso iavevano riguardato soltanto lesuie non quelle suimobili, come neppure il servizio di connessione di rete. Insomma, il disguido è ritornato prepotentemente ...

jacoposimonetta : ANCORA. Iliad mi da problemi. Non riesco a chiamare i numeri fissi. Seconda volta in 10 giorni. Alla prossima, passo a TIM. #iliaddown - pikkus : Ancora problemi a chiamare i numeri fissi da #iliad Non è possibile! E questa è la compagnia che vorrebbe portare l… - androidworldit : E anche oggi non funzionano le chiamate verso i numeri di telefono fisso... - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Iliad sta avendo problemi da 10:20 AM CET. - HaruhiBlack : @sscmertens Mai avuto problemi con tim mi ha sempre preso ovunque. Con iliad ho buttato il sangue -