Numero Blu: Suardi, '100% made in Italy per essere vicini ai nostri clienti, grazie a persone, processi e tecnologie' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - “Numero Blu è un'azienda che si occupa da oltre venticinque anni di contact center e che ha scelto di restare al 100% in Italia. I nostri oltre 1500 operatori, che rappresentano la vera forza dell'azienda, sono dislocati sul territorio del centro-Nord dello Stivale e più precisamente a Milano, Legnano, Roma, e Settimo Torinese. La scelta di restare in Italia è coerente con la nostra mission: essere in prossimità dei nostri clienti per valorizzare le loro peculiarità, innescando un circolo virtuoso che ci permette di unire persone, processi e tecnologia”. A dirlo è il Direttore operativo di Numero Blu, Valeria Suardi, che prosegue spiegando quali sono i principali settori in cui opera ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - “Blu è un'azienda che si occupa da oltre venticinque anni di contact center e che ha scelto di restare alin Italia. Ioltre 1500 operatori, che rappresentano la vera forza dell'azienda, sono dislocati sul territorio del centro-Nord dello Stivale e più precisamente a Milano, Legnano, Roma, e Settimo Torinese. La scelta di restare in Italia è coerente con la nostra mission:in prossimità deiper valorizzare le loro peculiarità, innescando un circolo virtuoso che ci permette di uniree tecnologia”. A dirlo è il Direttore operativo diBlu, Valeria, che prosegue spiegando quali sono i principali settori in cui opera ...

