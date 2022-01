Juventus | i tempi di recupero di Chiesa

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Infortunio, ecco quanto dovrebbe stare fuori l’attaccante bianconero. Ididel giocatore Mercoledì Federicoverrà operato in Austria al ginocchio. La Gazzetta dello Sport, fa il punto sul suo infortunio indicando i possibilidi. Lapotrebbe perdere l’esterno dai 6 agli 8 mesi. La speranza è quella di riaverlo a disposizione, senza affrettare i, per la prossima stagione. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Senso del gol, tempi di inserimento e dinamismo: McKennie è il mediano più prolifico dei bianconeri, con 4 reti stagionali. Il ko di Chiesa consiglia alla Juventus di togliere dal mercato il texano.