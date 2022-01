Irrisolti problemi Fastweb il 17 gennaio: numero servizio clienti e tutti i canali assistenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) In questo lunedì 17 gennaio è impossibile non prendere in considerazione i problemi Fastweb, soprattutto per il servizio di rete. Nella serata di ieri, domenica 16 gennaio, si è assistito ad un down molto serio per l’operatore virtuale che, per almeno un paio di ore, non ha garantito connessioni tra SIM mobili e pure vistose anomalie per quanto riguarda la linea fissa di casa. Con l’avvio della nuova settimana, non tutte le difficoltà sono rientrate. Il servizio Downdetector, dopo il picco di migliaia di segnalazioni di problemi Fastweb della giornata di ieri, ancora oggi mette in evidenza centinaia di testimonianze di clienti alle prese con difficoltà di navigazione, soprattutto da smartphone e anche per la linea fissa di casa o di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) In questo lunedì 17è impossibile non prendere in considerazione i, soprattutto per ildi rete. Nella serata di ieri, domenica 16, si è assistito ad un down molto serio per l’operatore virtuale che, per almeno un paio di ore, non ha garantito connessioni tra SIM mobili e pure vistose anomalie per quanto riguarda la linea fissa di casa. Con l’avvio della nuova settimana, non tutte le difficoltà sono rientrate. IlDowndetector, dopo il picco di migliaia di segnalazioni didella giornata di ieri, ancora oggi mette in evidenza centinaia di testimonianze dialle prese con difficoltà di navigazione, soprattutto da smartphone e anche per la linea fissa di casa o di ...

