Infezione al cuore, Red Canzian ricoverato in terapia intensiva (Di lunedì 17 gennaio 2022) E' ricoverato ormai da alcuni giorni in ospedale a Treviso Red Canzian, storico bassista dei Pooh. L'artista trevigiano è infatti stato... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 gennaio 2022) E'ormai da alcuni giorni in ospedale a Treviso Red, storico bassista dei Pooh. L'artista trevigiano è infatti stato...

Advertising

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Infezione al cuore: Red Canzian ricoverato a Treviso - MICHELE69900284 : RT @zaiapresidente: ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri di pr… - VelvetMagIta : #CelineDion rimanda la sua tournée per problemi di salute. #RedCanzian ricoverato per un’infezione al cuore… - Efisio31251859 : RT @ChanceGardiner: Coreano SANO di 22 anni morto 5 giorni dopo Pfizer per miocardite indotta dal VACClNO: 'L'autopsia ha rivelato la nec… -