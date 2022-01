Advertising

TuttoAndroid : Il pieghevole a conchiglia di Xiaomi potrebbe avere un prezzo “contenuto” -

Ultime Notizie dalla rete : pieghevole conchiglia

Basti ad esempio pensare ai telefoni con schermo, come il Motorola Razr 5G, che di fatto è una riedizione moderna del "vecchio" Razr V3, uno dei telefoni cellulari "a" più ...P50 Pocket: in arrivo ildi casa Huawei C'è attesa anche per ilP50 Pocket che sarà dotato di un ampio display principale da 6,9 pollici. Chiudendo alo smartphone, ...A quanto pare Huawei si sta preparando al lancio in Europa degli smartphone top di gamma Huawei P50 Pro e P50 Pocket: la fatidica data è il 25 gennaio.Samsung Galaxy Z Flip3 è disponibile al prezzo di soli 449 euro: a meno della metà del listino è l'offerta smartphone definitiva.