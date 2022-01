Il Cinema Partenio chiude temporaneamente i battenti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Alla luce della situazione pandemica, la direzione del Cineteatroha deciso direla propria attività finché non si verificheranno condizioni migliori per l’incolumità e la sicurezza della clientela nonché del personale. Restano, altresì, confermate le date della stagione teatrale e del Cineforum. A presto”. E’ l’annuncio pubblicato la Direzione del Cine Teatro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Avellino . Pochi spettatori e i costi di gestione che crescono. Bollette salate e la distribuzione dei film che è in affanno. E così il Cinema Partenio di Avellino chiude temporaneamente per la crisi e le dure settimane del picco dei contagi da covid. Sono questi i risvolti amari, amarissime della pandemia e della crisi che morte.