GUIDA TV 17 GENNAIO 2022: UN LUNEDÌ SERA TRA NON MI LASCIARE, GFVIP, REPORT E FREEDOM

Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.

RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE
21:25Non mi LASCIARE 1°TvSerie Tv
21:20Delitti in ParadisoSerie Tv
21:20REPORTInchieste
21:25Quarta RepubblicaAttualità
21:45Grande Fratello VipReality
21:20FREEDOM: Oltre il ConfineDocumentario
21:15JFK: Un Caso Ancora ApertoFilm
21:30Creed IIFilm
21:35Palermo-Milano solo andataFilm

