Ghana vs Comore | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella fase finale delle partite della fase a gironi della Coppa d’Africa, ilsi batterà martedì 18 gennaio con lenel Gruppo C al Roumde Adjia Stadium. Le Black Stars, che sono sull’orlo di un’uscita anticipata dal torneo, hanno bisogno di tutti e tre i punti per mantenere vive le lorotà di qualificazione dopo aver fallito nelle prime due partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il, che è la terza nazione di maggior successo del continente, è stato uno dei flop dell’AFCON di quest’anno poiché affronta seri rischi di una sconfitta scioccante nella fase a gironi. I Black Stars sono arrivati ??in Camerun ...