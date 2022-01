Gabbia: «Via dal Milan a gennaio? Vi spiego le mie parole» (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore rossonero Gabbia a DAZN prima di Milan-Spezia. MANCANZA TONALI – «La mancanza di Sandro è importante per noi, ma abbiamo giocatori altrettanto validi. Ho piena fiducia nei miei compagni». MERCATO – «Non l’ho detto per quello. Sono cose esterne, devo meritarmi di giocare ogni partita. L’ho detto solo per quello. Il mercato non c’entra nulla». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore rossoneroa DAZN prima di-Spezia. MANCANZA TONALI – «La mancanza di Sandro è importante per noi, ma abbiamo giocatori altrettanto validi. Ho piena fiducia nei miei compagni». MERCATO – «Non l’ho detto per quello. Sono cose esterne, devo meritarmi di giocare ogni partita. L’ho detto solo per quello. Il mercato non c’entra nulla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

