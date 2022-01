F1 | Prost si separa dall' Alpine | non rinnovato il contratto di consulente e direttore non esecutivo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prost separa

quando la casa francese è tornata in F1 a pieno titolo, si separa dal team dove aveva assunto l'incarico di consigliere non esecutivo. Prost aveva un contratto annuale con la squadra e la direzione ha deciso di non rinnovarlo per il 2022. Niente rinnovo, il francese quattro volte iridato in Formula 1 non sarà al box Alpine nel 2022. Dopo le avvisaglie del 2021, il CEO Laurent Rossi, ha dato il via al cambiamento in casa Alpine.