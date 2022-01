Eriksen torna in campo, va al Brentford (Di lunedì 17 gennaio 2022) Christian Eriksen torna in campo. Dopo il malore accusato agli Europei, che ha tenuto col fiato sospeso tutto il mondo dello sport, il fantasista danese ha deciso di riprendere l’attività agonistica. Non è stato possibile in Italia: chi è nelle sue condizioni di salute, nel nostro Paese non ottiene l’ok dai medici. E per questo Chris ha rescisso (consensualmente) il ricco contratto che lo legava all’Inter. È possibile, però, in Inghilterra: secondo quanto riporta The Athletic, Eriksen avrebbe deciso di ricominciare dal campionato in cui ha militato per diversi anni facendo le fortune del Tottenham, la Premier League. Il club a cui il danese offrirà i suoi servigi è il Brentford, attualmente quattordicesimo in classifica. Si pensava che il calciatore preferisse concedersi ad un impegno meno allenante e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Christianin. Dopo il malore accusato agli Europei, che ha tenuto col fiato sospeso tutto il mondo dello sport, il fantasista danese ha deciso di riprendere l’attività agonistica. Non è stato possibile in Italia: chi è nelle sue condizioni di salute, nel nostro Paese non ottiene l’ok dai medici. E per questo Chris ha rescisso (consensualmente) il ricco contratto che lo legava all’Inter. È possibile, però, in Inghilterra: secondo quanto riporta The Athletic,avrebbe deciso di ricominciare dal campionato in cui ha militato per diversi anni facendo le fortune del Tottenham, la Premier League. Il club a cui il danese offrirà i suoi servigi è il, attualmente quattordicesimo in classifica. Si pensava che il calciatore preferisse concedersi ad un impegno meno allenante e ...

Advertising

napolista : #Eriksen torna in campo, va al Brentford Lo svela The Athletic. Il danese non s’è accontentato di campionati di se… - FcInterNewsit : ?????? #Eriksen pronto a tornare in Premier League ?????????????? - 777PARTENERS : RT @CalcioFinanza: Eriksen torna in Premier League? Il Brentford gli offre un contratto fino a giugno - MilanLiveIT : ?????????????? Eriksen presto dovrebbe firmare per una squadra della #PremierLeague - news24_inter : Il #Brentford ci prova #Eriksen ?? -