Dopo 10 anni un arresto per l'omicidio di Agata Scuto (Di lunedì 17 gennaio 2022) È Rosario Palermo, l’ex convivente della madre della giovane scomparsa di casa il 4 giugno del 2012, l’uomo arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne il cui corpo non è stato mai trovato. L’uomo, lo accusa la Procura di Catania, “aveva instaurato un rapporto particolare con la ragazza”, “fornito false notizie sui suoi spostamenti” e “cercato di inquinare le prove”. Intercettato in auto, mentre parlava da solo, l’uomo avrebbe espresso il timore che il corpo della ragazza, che era stata strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato Le indagini sulla scomparsa di Agata Scuto erano state avviate dai carabinieri nel 2020 Dopo una segnalazione alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ di Rai3 sulla presenza del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) È Rosario Palermo, l’ex convivente della madre della giovane scomparsa di casa il 4 giugno del 2012, l’uomo arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l’e l’occultamento del cadavere di, la 22enne il cui corpo non è stato mai trovato. L’uomo, lo accusa la Procura di Catania, “aveva instaurato un rapporto particolare con la ragazza”, “fornito false notizie sui suoi spostamenti” e “cercato di inquinare le prove”. Intercettato in auto, mentre parlava da solo, l’uomo avrebbe espresso il timore che il corpo della ragazza, che era stata strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato Le indagini sulla scomparsa dierano state avviate dai carabinieri nel 2020una segnalazione alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ di Rai3 sulla presenza del ...

