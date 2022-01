Covid | aumentano i ricoveri al San Gerardo di Monza | quasi tutti con variante Delta

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 17 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono aumentati ancora i pazienti ricoverati all’ospedale Sandicon il: 35 in più in una settimana, una media di 5al giorno. Al momento in totale i pazienti ricoverati consono 192 di cui: – 153 in Malattie Infettive – 12 in Pneumologia – 14 in Terapia intensiva – tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.