Biathlon | a Ruhpolding sprazzi della vera Dorothea Wierer Reazione d’orgoglio dei veterani | mentre Vittozzi implode

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La Coppa del Mondo diha superato il proprio giro di boa con la “classicissima” di, tornata in calendario dopo un’inusitata assenza a causa delle problematiche generate dalla pandemia. Il tempio bavarese ha detto bene all’Italia, poiché è finalmente arrivato il primo podio stagionale. Merito di, piazzatasi terza nella sprint femminile. Nessuna sorpresa, si era capito come fosse una questione di “quando” e non di “se”. Da tempo scrivevamo come fosse sufficiente aspettare la prima gara senza errori dell’altoatesina, giunta in un contesto da lei storicamente molto gradito. Senza penalità sul groppone, la veterana di Rasun-Anterselva si è puntualmente attestata nelle prime tre posizioni. Qualche bersaglio mancato di troppo nell’inseguimento le ha precluso il bis, ma per quanto visto in ...