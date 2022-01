Baerbock oggi a Kiev, dialogo per sicurezza Europa e Russia (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Siamo pronti a un dialogo serio sugli accordi bilaterali e sui passi che dovrebbero portare a tutti più sicurezza all'Europa. E anche alla Russia". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Siamo pronti a unserio sugli accordi bilaterali e sui passi che dovrebbero portare a tutti piùall'. E anche alla". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, ...

Ultime Notizie dalla rete : Baerbock oggi Baerbock oggi a Kiev, dialogo per sicurezza Europa e Russia Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, prima di partire per Kiev, dove oggi e in programma una sua visita ufficiale. "Si è invece determinati a reagire se la Russia dovesse ...

Ucraina - Germania: ministra Esteri Baerboek attesa oggi in visita a Kiev Berlino, 17 gen 08:32 - La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è attesa oggi a Kiev per dei colloqui incentrati sulla crisi ucraina e sui rapporti bilaterali. Le questioni principali che verranno affrontate durante i colloqui con il presidente Volodymyr ...

Scholz rischia su politica estera e pandemia. E la coalizione semaforo traballa Il debutto di Scholz è stato difficile: nel primo mese ha dovuto fare i conti con tensioni interne ed estere difficili che hanno provocato crepe nella maggioranza ...

